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В России отмечают День защитника Отечества

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

В России отмечают День защитника Отечества
фото с сайта Кремля

В России сегодня, 23 февраля, отмечают День защитника Отечества. Владимир Путин почтил память погибших воинов, возложив цветы к Вечному огню и венок к Могиле Неизвестного Солдата. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества.

"Этот праздник носит поистине всенародный характер, является символом мужества и доблести российского воинства", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что "2020 год ознаменован важным событием — 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". "Советский народ и воины Красной Армии проявили в это суровое время подлинную отвагу и готовность к самопожертвованию, отстояли свободу и независимость нашей Родины, внесли решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков", заявил Шойгу и добавил, что "героические традиции предшественников с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих".

Вечером в городах-героях будет дан праздничный салют. 

ИЧ

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