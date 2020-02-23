Коронавирус: новости на 23 февраля

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23 февраля 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

вирус, pixabay.com

Количество заболевших вирусом COVID-19 на сегодня достигло 78 771 человек. Вылечились – 23 122 инфицированных, умерли – 2 461. Между тем в ВОЗ обеспокоены случаями заражения с неизвестными способами распространения заболевания. Про «зоны особого внимания», увеличение инкубационного периода и попадании коронавируса на уханьский рынок в материале «АН».

• Коронавирус можно «подхватить» от того, у кого нет признаков заболевания, заявили в Китае. Оказалось, болезнь заразна уже за два дня до появления симптомов. До сих пор считалось, что заболеть могут лишь те, кто контактировал с инфицированным с начала проявления первых признаков вируса, вот только исследования показали, что это не так.

• По данным агентства Reuters, инкубационный период заражения COVID-19 может достигать 27 дней. Сообщение было передано со ссылкой на власти провинции Хубэй, которые отметили, что у 70-летнего мужчины симптомы заболевания проявились только на 27 день после контакта с зараженной сестрой. При этом по последним оценкам ВОЗ средняя продолжительность инкубационного периода составляет пять-шесть дней.

• Эвакуировать с лайнера Diamond Princess здоровых американцев вместе с зараженными коронавирусом, не поставив в известность президента США Дональда Трампа, со стороны сотрудников госдепартамента страны было очень опрометчиво.

Президент, как пишет «Washington Post», возмутился, ведь изначально ему сказали, что эвакуируют только незараженных соотечественников. При этом принимавшие решение чиновники ослушались рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).

Там же предупредили, что транспортировка инфицированных американцев на борту со здоровыми пассажирами может привести к распространению заболевания. Один из представителей Белого дома сообщил, что решение не поставить Трампа в известность было «большой ошибкой», при этом реакцию президента издание описывает как «гневную». Что предпримет Трамп? Будем следить за развитием событий.

• Сдерживать коронавирус становится все сложнее. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус уверен, что распространение инфекции за пределами Китая говорит о возможной опасности. И хотя общее число заболевших за пределами КНР – относительно небольшое, беспокоиться, по словам Тедроса Гебрейусуса, есть о чем.

Речь о тех случаях, когда заболевают люди, не посещавшие Китай и не имевшие контактов с инфицированными. «Окно возможностей, которым мы располагаем для сдерживания этого вируса, сужается», –отметил гендиректор. Также он выразил особую заботу об иранцах, среди которых заболело 28 человек, пятеро из которых погибли.

• Число зараженных в Италии за три дня выросло до 79 человек. Таким образом Италия вышла на первое место по числу заразившихся новым коронавирусом в Европе. К слову, эта страна единственная из европейских, где зарегистрированы летальные случаи. Число так называемых вторичных случаев заражения людей, которые не бывали в зоне вспышки заболевания в Китае, достигает 50 человек. Два человека, которым был диагностирован коронавирус, умерли.

• В Южной Корее зафиксировано 346 случаев заражения коронавирусом. Несколько дней назад число заболевших не превышало пятидесяти. Корея превратилась в третий крупнейший очаг эпидемии в мире (после Китая и Японии). Главным очагом COVID-19 стал город Тэгу, который насчитывает 2,4 миллиона жителей. Таким образом страна стала «зоной особого внимания».

• Всего за пределами КНР зарегистрированы 1200 случаев заболевания.

• Эвакуированные с лайнера Diamond Princess россияне вернулись на родину. Восемь пассажиров лайнера оставили на карантине в Казани на две недели. У троих из них коронавирус был выявлен еще на судне. Остальные граждане от перелета отказались. Всего на лайнере находились 24 россиянина. Эвакуированные же, стоит отметить, чувствуют себя хорошо, их заболевание протекает в легкой форме: без выраженных симптомов и осложнений.

• Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок. Они подтвердили, что COVID-19 оказался на рынке морепродуктов «Хуанань» извне. Исследователи проанализировали геномные данные 93 образцов вируса, собранные на четырех континентах, и выяснили, что распространение инфекции шло тремя маршрутами. Скорее всего «нулевой пациент» мог заразиться где-то в другом месте, а затем попал на уханьский рынок, который из-за антисанитарии стал благоприятной средой для распространения.

Сообщается, что 58 галлотипов в образцах вируса условно можно разделить на пять группы. Это старые (H1, H3 и H13) и новые (H56 и mv2). В образцах всех заразившихся пациентов, имевших отношение к рынку, был выявлен галлотип H1 и его производные H2 и H8-H12. При этом часть пациентов в больницах Уханя имели галлотип H3, который на рынке замечен не был.

Основываясь на анализе времени начала заражения людей и экспансии вируса, ученые установили, что рынок «Хуанань» действительно не был первоисточником инфекции.

Так, следы старых гаплотипов H13 и H38 у пациентов из Шэньчжэня и в Вашингтоне указывают, что инфицированные заразились во время поездок к родственникам начиная с конца 2019 года. При этом данные галлотипы не были обнаружены в образцах пациентов в Ухане. Итоговый вывод гласит: передача коронавируса от человека к человеку могла начаться еще в конце ноября прошлого года. Ускорение распространения вируса же произошло после того, как он достиг рынка морепродуктов.

• США обвиняют Россию в дезинформации. Госдеп Америки заявил, что аккаунты в соцсетях, якобы связанные с РФ, ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Написали об этом в «Guardian». Говорят, что мы убеждаем всех в том, что вирус является биологическим оружием ЦРУ. Отныне ведомство намерено бороться с фальшивыми аккаунтами в Twitter, Facebook, а также Instagram. Ну, а это уже менингит. «Сеять раздор» и «угрожать общественной безопасности» на данный момент вряд ли в наших интересах. Окститесь уже, товарищи янки.

• Специалисты по кибербезопасности предупреждают: хакеры начали массовую рассылку на тему коронавируса со ссылками на вредоносные файлы или сайты. Авторы писем выдавали себя за представителей организаций по защите здравоохранения и предупреждали о распространении коронавируса в одном из городов Японии. Для получения более подробной информации адресатам предлагалось пройти по прикреплённой ссылке на сайт, заражённый вредоносной программой. Будьте аккуратны к спаму.