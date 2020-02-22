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ВОЗ сообщает, что возможностей для сдерживания коронавируса становится меньше

, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

ВОЗ сообщает, что возможностей для сдерживания коронавируса становится меньше
Ding Lei, globallookpress.com

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса за пределами Китая свидетельствует, что возможностей для сдерживания эпидемии становится меньше.

Как отметил руководитель ВОЗ, в Китае меньше людей заражаются коронавирусом, и это можно приветствовать. Но, "хотя общее число заболевших вне пределов Китая остается относительно небольшим", беспокойство вызывают случаи, когда заболевают люди, не посещавшие Китай и не имевшие контактов с больными.

В Южной Корее зафиксировано увеличение больных коронавирусом в два раза. В Минздраве страны сообщили о 142 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, общее число инфицированных увеличилось до 346. Три дня назад число заболевших в Республике Корея не превышало 50.

Два человека скончались в Италии.

В Брянске с поезда сняли гражданку Китая с подозрением на коронавирус. Диагноз пока не подтвердился.

 

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