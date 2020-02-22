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В Италии зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Италии зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
больничная палата, pixabay.com
В субботу, 22 февраля, в Италии зафиксировали второй случай гибели пациента в результате заражения новым типом коронавируса из Китая. Общее количество заболевших увеличилось до 29 человек.
 
Согласно последней информации, речь идет о женщине, которая жила в северной области Ломбардия. Накануне от коронавируса в итальянском городе Падуя скончался 78-летний мужчина. Еще один человек находится в больнице в тяжелом состоянии.
 
Известно, что 27 случаев заражения были выявлены в Ломбардии, а еще два – в Венето.
ЕТ

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