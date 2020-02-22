Первый случай гибели человека от коронавируса зафиксирован в Италии

В Италии зафиксировали первый случай смерти человека, заболевшего коронавирусом типа COVID-19. Соответствующую информацию вечером в минувшую пятницу, 21 февраля, предоставили местные журналисты.

Подчеркивается, что от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончался 78-летний мужчина, госпитализированный ранее под городом Падуя. В больницу также попала его 67-летняя жена, у которой тоже было выявлено заболевание.