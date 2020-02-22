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Первый случай гибели человека от коронавируса зафиксирован в Италии

, 07:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Il Corriere della Sera

Первый случай гибели человека от коронавируса зафиксирован в Италии
больница, pixabay.com
В Италии зафиксировали первый случай смерти человека, заболевшего коронавирусом типа COVID-19. Соответствующую информацию вечером в минувшую пятницу, 21 февраля, предоставили местные журналисты.
 
Подчеркивается, что от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончался 78-летний мужчина, госпитализированный ранее под городом Падуя. В больницу также попала его 67-летняя жена, у которой тоже было выявлено заболевание.
 
Отметим, что это второй случай смерти от коронавируса в Европе. Ранее от этого заболевания скончался во Франции 80-летний китайский турист, который в середине январе приехал из провинции Хубэй.
ЕТ

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