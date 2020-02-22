США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

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22 февраля 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Госдепе США считают, что в соцсетях существует множество аккаунтов, якобы связанных с РФ, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, передает Франс Пресс со ссылкой на источники.

О том, что Россия проводит кампанию по распространению дезинформации касательно коронавируса, сообщает и Guardian. В частности, якобы убеждает в том, что вирус является биологическим оружием, разработанным ЦРУ.

Отныне ведомство намерено бороться с фальшивыми аккаунтами в Twitter, Facebook, а также Instagram. Об этом рассказал и.о. заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер, отмечает агентство Франс Пресс.

"Распространяя дезинформацию о коронавирусе, российские злоумышленники вновь решают поставить под угрозу общественную безопасность, отвлекая внимание от глобальной медико-санитарной помощи", - сказал он.

Ранее, как уже сообщали "Аргументы недели", стало известно, что учебные заведения закрыли в ряде районов Ирана, где зафиксирован коронавирус. Мера призвана для того, чтобы не допустить распространения болезни.