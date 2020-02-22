В Иране из-за коронавируса закрыли ряд учебных заведений

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22 февраля 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Стало известно, что учебные заведения закрыли в ряде районов Ирана, где зафиксирован коронавирус. Мера призвана для того, чтобы не допустить распространения болезни.

Неделю учащиеся будут дома в Центральной провинции (Маркази), где расположен город Арак, в провинции Гилян - до среды включительно, а также в провинции Голестан - в воскресенье и понедельник.

Также Министерство культуры проинформировало об отмене культурных программ по всей стране вплоть до 28 февраля.

Всего в Иране на данный момент зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом – среди них пять с летальным исходом.

Ранее президент США разозлился на своих помощников из-за решения разрешить 14 американцам, у которых выявлен новый вид пневмании, вернуться в страну с борта лайнера Diamond Princess.