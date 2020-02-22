СМИ: Трамп зол из-за возвращения в США зараженных коронавирусом сограждан

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22 февраля 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]

Глава США Дональд Трамп, фото: Instagram

Президент США разозлился на своих помощников из-за решения разрешить 14 американцам, у которых выявлен коронавирус, вернуться в страну с борта лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает Washington Post.

Источники в администрации американского лидера пояснили: Дональд Трамп был уверен, что зараженные COVID-19 граждане США останутся на карантине в Японии. Изначально главе США сообщили, что пациентов не будут эвакуировать домой.

Однако министр здравоохранения и Госдепартамент приняли решение вернуть на родину 14 американцев, у которых подтвердились симптомы заболевания. Глава государства об этом предупрежден не был. Трампа это очень разозлило.

Ранее АН сообщали, что глава Украины Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей из-за возвращения украинцев из КНР.