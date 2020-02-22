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На Украине губернатор ушел в отставку из-за ситуации с эвакуированными гражданами

, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине губернатор ушел в отставку из-за ситуации с эвакуированными гражданами
фото: pixabay.com

Глава Украины Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей из-за возвращения украинцев из КНР.

В заявлении администрации Зеленского указывается, что он согласился на отставку Сопеля также в связи с "неудовлетворительной работой областной госадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности".

Накануне несколько десятков украинцев прилетели из КНР. Их разместили в Новых Санжарах на карантин. Местные жители пытались помешать этому: блокировали дороги, дрались с полицией и бросали камни в автобусы с эвакуированными.

Владимир Зеленский позже, в пятницу, 21 февраля, прокомментировал недовольство жителей, которое вылилось в беспорядки в Новых Санжарах. Господин Зеленский сравнил Украину с той Европой, какой она была в эпоху Средневековья.

АС

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