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Героиня проекта #ПочтаПобеды Екатерина Григорьевна Демина рассказала свою историю

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Героиня проекта #ПочтаПобеды Екатерина Григорьевна Демина рассказала свою историю
руки пожилой женщины, pixabay.com

В рамках проекта #ПочтаПобеды, который стартовал за несколько месяцев до 9 мая, телеканал RT рассказал историю Екатерины Григорьевны Деминой, которая во время войны занималась производством снарядов.

После гибели на фронте брата она, однако, самостоятельно пришла в военкомат и попросилась на передовую. После этого Екатерина Григорьевна начала службу на наблюдательном посту. Женщина научилась определять вражеские бомбардировщики по звуку их мотора.

Екатерина Демина ждет писем людей, которые хотят поделиться с ней своей историей о войне. Редакция RT обещает в рамках проекта #ПочтаПобеды передать послание ветерану.

ЕТ

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