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Немецкий писатель поблагодарил RT за возможность связаться с ветеранами ВОВ

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Немецкий писатель поблагодарил RT за возможность связаться с ветеранами ВОВ
письмо, pixabay.com

Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг выразил RT благодарность за проект #ПочтаПобеды, который позволяет связаться с ветеранами ВОВ. Он также поблагодарил советский народ за освобождение Европы от нацизма.

Фихтенберг прислал в редакцию RT письмо, в котором отметил, что сам родился спустя десять лет после окончания войны. Немец отметил, что не может принести извинения за действия своих соотечественников в те тяжелые времена, однако может протянуть руку россиянам и предложить дружбу. "Немец пожимает руку русским. Может быть, это рукопожатие превратится во множество рукопожатий", – заметил писатель.

По словам Фихтенберга, на Западе сейчас слишком много внимания уделяется вкладу американцев в победу над нацизмом и слишком мало – роли советских солдат. 

ЕТ

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