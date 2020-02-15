Проект RT #ПочтаПобеды: защитник Ленинграда Константин Федорович Мелешко ждет писем

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15 февраля 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

письмо, pixabay.com

Защитник Ленинграда Константин Федорович Мелешко ждет писем, в которых граждане расскажут ему истории о войне, о ситуациях, которые пережили они сами, их отцы, матери, дедушки или бабушки во времена ВОВ.

Проект RT #ПочтаПобеды рассказывает о Константине Федоровиче, который встретил войну в блокадном Ленинграде в возрасте 18 лет. Мелешко помнит голод и холод во время разведки в 1941 году, помнит, как подорвался в 1942 году на мине, а также вспоминает важнейший момент – как оставил на стенах Рейхстага свою фамилию.

Ветеран хочет прочитать истории других людей о войне и ждет писем. #ПочтаПобеды обещает передать послания герою.