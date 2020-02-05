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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Телеканал RT анонсировал проект #ПочтаПобеды для отправки писем ветеранам ВОВ

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Телеканал RT анонсировал проект #ПочтаПобеды для отправки писем ветеранам ВОВ
ветеран и ребенок, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Телеканал RT анонсировал запуск нового проекта под названием #ПочтаПобеды, в рамках которого расскажет истории ветеранов Великой Отечественной войны и поможет передать каждому из них письма граждан.

В данном проекте будут собраны рассказы людей, переживших блокаду Ленинграда, а также тех, кто укрывал советских солдат, спасся из концлагерей и расписался на стенах Рейхстага.

В ближайшие месяцы RT в рамках проекта #ПочтаПобеды расскажет истории разных людей. Любой желающий может написать ветерану письмо, отправив его в редакцию телеканала по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Можно также прислать видеообращение. Все послания будут переданы участникам ВОВ.

ЕТ

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