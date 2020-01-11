Министр просвещения РФ одобрила идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

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11 января 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ученик одной из школ Твери предложил на законодательном уровне закрепить написание слова «ветеран» с заглавной буквы. По его мнению, словосочетание должно выглядеть примерно так: «Как рассказал Ветеран Великой Отечественной войны…».

Эту идею он озвучил на встрече министра просвещения России Ольги Васильевой с представителями городских советов школ и старшеклассников областного центра. Васильева отметила, что это «хорошее начинание» и ему надо «дать дальнейший ход».

По мнению министра просвещения России, слово «ветеран» надо писать именно с заглавной буквы.