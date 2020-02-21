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Тренер перечислил три ошибки, мешающие убрать жира на животе

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тренер перечислил три ошибки, мешающие убрать жира на животе
Фото: pixabay.com

Спортсмен и руководитель крупного фитнес-центра в Мюнхене Озгюр Гюнес перечислил три ошибки, которые не дают избавиться от лишнего жира в области живота. Фитнес-тренер подчеркнул, что добиться идеального пресса можно, если сочетать тренировки со здоровым питанием.

Гюнес заявил, что мифом является запрет на углеводы по вечерам. Спортсмен отметил, что абсолютно не имеет значения, когда и что есть, главное – создать дефицит калорий. Также во вред идет отказ от жиров. В качестве примера он привел орехи и рыбу, которые помогают улучшить метаболизм, и, как следствие, сбросить вес.

Тренер также напомнил, что усиленные упражнения на пресс помогут укрепить мускулатуру, но «кубики» будут видны лишь в том случае, когда в организме низкий процент жира.

АБ

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