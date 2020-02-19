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В Петербурге появилась реклама, дискриминирующая полных

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мойка78

В Петербурге появилась реклама, дискриминирующая полных
Фото: pixabay.com

В Северной столице горожане возмущены рекламой дегустации тортов. Дело в том, что организаторы мероприятия решили установить стоимость входа в зависимости от веса желающих полакомиться десетрами.

Рекламный плакат с надписью «Весишь больше 100 кг — плати больше» появился на одной из улиц города. Возмущенные жители обсудили подобный жест организаторов в соцсетях. «Еще весы на входе поставьте, для полного цирка!» - заявила одна из комментаторов. Другая же сочла такой «креатив» «откровенной дискриминацией по признаку лишнего веса».

Жалоба с просьбой провести проверку уже отправлена в УФАС Санкт-Петербурга.

АБ

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