Кудрин рассказал, как Собчак помог Петербургу в 90-е

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19 февраля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Federation Council of Russia

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился своими воспоминаниями о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке. По словам Кудрина, именно из-за главы города Петербургу удалось относительно легко пережить 90-е.

Кудрин напомнил, что 90-е годы тяжело дались всей стране, однако, по его мнению, Санкт-Петербург прошёл через этот период достаточно легко. Глава Счетной палаты подчеркнул, что в 1992 и 1993 годах инфляция составляла 1400% и 800% соответственно, однако в Питере горожане исправно получали зарплату. В этом Кудрин видит именно заслугу Собчака.

«Я в это время отвечал за финансы города и нужно было сбалансировать доходы и расходы, было много сложных ситуаций, не хватало ресурсов, надо было все индексировать… Тем не менее, у нас в Санкт-Петербурге с 1993 года не было невыплаченных зарплат, ни каких-то забастовок. Было очень горячее время, но мы справлялись», - рассказал Кудрин.