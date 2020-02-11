Счетная палата: Каждый третий рубль вложен в развитие Северного Кавказа безрезультатно

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11 февраля 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Сайт Счетной палаты РФ.

На решение социально-экономических задач за последние пять лет в макрорегион направлено более 2 трлн рублей, однако СКФО по прежнему находится в числе отстающих. Об этом заявил председатель счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Регионы СКФО отстают в таких показателях как «индекс промышленного производства», «ВРП на душу населения», «темпы роста жилищного строительства», «уровень безработицы» и «темпы роста реальных денежных доходов». Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в СКФО значительно выше среднероссийских показателей. К системным проблемам нашего округа относится безработица – более 11%, и низкий уровень доходов населения – среднемесячная зарплата составляет 61% от среднероссийской.

Между тем, только на реализацию нацпроектов в 2019 году в макрорегион направлено более 70 млрд рублей, на реализацию госпрограмм – 200 млрд рублей. За последние 10 лет инвестиции в основной капитал в макрорегионе увеличились более чем вдвое и составили 550 млрд рублей.

Проверка Счетной палаты по итогам оценки выполнения госпрограмм на территории Северного Кавказа показала, что меры поддержки СКФО не обеспечили ему опережающих темпов социально-экономического развития.

«Для качественного роста экономики СКФО необходимы дополнительные структурные меры. Новому составу правительства предстоит большая работа в этом направлении», - подчеркнул Кудрин.

Ранее полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка назвал главные проблемы, тормозящие развитие СКФО.