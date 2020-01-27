Чайка назвал главные проблемы, тормозящие развитие СКФО: коррупция и клановость

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27 января 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Чайка. Фото: Официальный сайт полпреда президента РФ в СКФО

Сегодня в Пятигорске заместитель руководителя администрации президента РФ Владимир Островенко представил полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку.

Островенко дал понять, что новому полпреду придется вытаскивать округ из застоя. По его словам, ситуация в округе улучшается медленно, темпы и уровень развития экономики по-прежнему ниже, чем общероссийские.

Юрий Чайка отметил, что за десятилетнюю историю округа многое было сделано для улучшения социально-экономической обстановки, однако целый ряд проблем еще блокируют его полноценное развитие.

Среди таковых были названы высокий уровень безработицы, существенные задолженности по заработной плате, сложная ситуация в жилищной сфере, сохраняющийся тренд на рост числа преступлений. Не уходит с повестки округа и задача по противодействию терроризму и экстремизму.

Основным препятствием для успешной реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов округа, Чайка назвал коррупцию и клановость, особенно в части освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом и в контрольно-разрешительной системе. По оценке полпреда, эти области серьезно поражены клановостью, повсеместно не принимаются меры по урегулирования конфликта интересов.

Юрий Чайка заявил, что в ближайшее время работа полпредства будет переформатирована. Он также сообщил, что посетит каждый регион округа, чтобы максимально погрузиться в актуальную повестку, при этом встречи пройдут не только с администрациями регионов, но и с гражданами в приемных президента Российской Федерации.