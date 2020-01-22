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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Кадыров оценил назначение Чайки полпредом в СКФО

, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров оценил назначение Чайки полпредом в СКФО
Рамзан Кадыров, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров доволен, что Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку на должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

"Наш Национальный лидер еще раз продемонстрировал, что уделяет Северному Кавказу особое внимание и намерен и далее способствовать его ускоренному развитию", — заявил Кадыров. Чеченский лидер пожелал Чайке успехов на новой должности. По словам главы Чечни, богатый опыт Юрия Чайки, "знание ситуации в любом субъекте, способность оперативно принимать решения по сложным вопросам и добиваться их выполнения помогут в сжатые сроки войти в рабочий режим в СКФО". Кадыров убежден, что Чайка сумеет добиться реализации планов по развитию экономической и социальной сфер в СКФО.

15 января после того, как Владимир Путин обратился с посланием, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.
Путин подписал указ о новом назначении Чайки. Генпрокурором назначен Игорь Краснов.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров доволен, что Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку на должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров доволен, что Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку на должность…

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