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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Юрий Чайка будет работать в кабинете с видом на исторический центр Пятигорска

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Чайка будет работать в кабинете с видом на исторический центр Пятигорска
Город Пятигорск. Фото: соцсети

Юрий Чайка назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Из второго пункта президентского указа следует, что документ вступает в силу с момента подписания. На этом посту бывший генпрокурор сменил генерала Александра Матовникова, который возвращается к непосредственной военной службе, на этот раз в качестве заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками ВС.

Штаб-квартира полпреда президента в СКФО размещается в Пятигорске в Ставропольском крае. Здание полпредства размещено в историческом центре главного курорта Кавказских Минеральных Вод.

Юрий Чайка возглавлял министерство юстиции с 1999 года по 2006 год, после чего занимал пост генерального прокурора Российской Федерации.

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