Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Верхняя палата парламента России утвердила Игоря Краснова генеральным прокурором

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Верхняя палата парламента России утвердила Игоря Краснова генеральным прокурором
Игорь Краснов. Фото с сайта СК России

Сенаторы утвердили заместителя главы Следственного комитета России Игоря Краснова на пост Генпрокурора РФ. Кандидатуру Краснова поддержали 163 члена Совфеда.

Генерал-лейтенант Игорь Краснов занимал должность заместителя председателя СК РФ с 2016 года, он курировал работу главка по расследованию особо важных дел и главного следственного управления Следкома РФ.

Теперь уже бывший генеральный прокурор Юрий Чайка переедет в Пятигорск – он займет пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Сенаторы поблагодарили Чайку за совместное плодотворное сотрудничество, а также за укрепление законности на территории страны.

Читайте также:

1. Краснов перечислил, над чем надо работать Генпрокуратуре

ДВа

//картина дня

Общество

Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей

Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей

Новый генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что нужно пересмотреть механизм проведения проверок предпринимателей. Об этом он заявил в Совете Федерации, который утром 22 января утвердил его в должности.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее предположение содержится в материале, опубликованном на страницах российских СМИ.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

«Готовь сани летом», решили в МВД и озаботились нехваткой полицейских для разгона возможных митингов. В приказном порядке сотрудников второго оперативного полка ГУ МВД…

//новости ан

На днях в соцсети вновь появились слухи о воссоединении актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Больше всех этим новостям рада актриса Кортни Кокс, которая долгие годы…

//новости ан

Назначенный министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок. А еще…

Филиппинские власти начали готовиться к продолжительному кризису, который может наступить в расположенном в Юго-Восточной Азии государстве из-за активизации вулкана Тааль…

//новости ан

Долгие годы в культурном бомонде было традицией ругать экс-министра культуры Мединского, но теперь в Сети уже поговаривают, что бывшего главу Минкульта мы еще вспомним…

//новости ан

//новости ан

Утром в среду, 22 января, анонимы сообщают о "минировании" различных зданий в Москве. Согласно последним данным, угроза взрывов есть в столичном метро, на Белорусском…

//новости ан

//новости ан

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы близки к подписанию своих первых ежегодных сделок по покупке российской нефти, сообщили три источника в области…

//новости ан