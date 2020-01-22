Верхняя палата парламента России утвердила Игоря Краснова генеральным прокурором

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22 января 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Краснов. Фото с сайта СК России

Сенаторы утвердили заместителя главы Следственного комитета России Игоря Краснова на пост Генпрокурора РФ. Кандидатуру Краснова поддержали 163 члена Совфеда.

Генерал-лейтенант Игорь Краснов занимал должность заместителя председателя СК РФ с 2016 года, он курировал работу главка по расследованию особо важных дел и главного следственного управления Следкома РФ.

Теперь уже бывший генеральный прокурор Юрий Чайка переедет в Пятигорск – он займет пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Сенаторы поблагодарили Чайку за совместное плодотворное сотрудничество, а также за укрепление законности на территории страны.

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