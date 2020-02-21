Что делают «защитники» русских школ в латвийской партии «Согласие»?

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21 февраля 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

В Рижской думе грядут перевыборы. Уже в апреле. Каждая из партий, которая представлена в думе имеет конкретного лидера и четкую позицию. Все… кроме партии «Согласие».

Опять все «не слава Богу» в «королевстве Нила Ушакова»: на вопросы журналистов о том, кто же пойдет в списке под №1, увы, ответа нет. Представители партии, простите, наводят тень на плетень: многозначительно закатывают глаза и говорят, что, дескать, дорогие рижане, вы скоро будете ошеломлены от нашего кандидата под №1! Жители Риги уже «в стойке» ожидания, но… Кто же тот загадочный кандидат под №1?

Обещаниями партии Нила Валерьевича и журналисты сыты. За десять лет таких обещаний «откушали по полной». Решили узнать сами.

Уж не знаем, как многие представители СМИ узнавали вожделенную информацию, но «Аргументы Недели» обратились к проверенному источнику в Латвии и инфо была получена.

Оказывается, в списке под №1 от партии «Согласие» идет некто Константин Чекушин.

Кто же такой этот кандидат?

Константин Чекушин, фото соцсети

Из информации латвийских СМИ можно сделать вывод, что Константин Чекушин, ни много ни мало, но защитник русских школ. Более того, он председатель общества «Inetellect», организатор форума родителей. Больше в СМИ существенной информации нет.

«Аргументы Недели» вновь обратились к своему проверенному источнику.

«Константин Чекушин – личность «интересная». Насколько я знаю, он был «около» партии Русский союз Латвии, но, видимо, г-н Ушаков пообещал «лучшие условия» в своей партии. Чекушин попал в партию «Согласие» перед выборами в Сейм. В октябре 2019 года. Тут совершенно все понятно: Ушакову важны были русскоязычные избиратели. А тут тема благодатная – русские школы и их переход на государственный язык обучения. Вот и появился такой «защитник» русских школ. Как, в предвыборной речи, говорил Чакушин, его главная задача – получить возможность отстаивать в Сейме права латвийцев на билингвальное образование. Я отлично помню, как перед выборами он говорил, что «Согласие» - единственная сила, которая не на словах, а на деле заботится обо всех общинах, которые живут в Латвии. И где результаты? Переход школ на государственный язык обучения практически осуществлен. Возврата не будет. Знал ли Ушаков с Чекушиным это? Конечно, знали! Нужен был просто доверчивый русскоязычный избиратель. Обычный, простите, развод! То, чем данная партия умеет отлично заниматься. Цель партии – попасть во власть. Интересы русскоязычных их мало интересуют. Вы хотите сказать, что Ушаков борется в Брисселе за права нацменьшинств? Вы, простите, в уме? Он прикрывается мандатом евродепутата от всего того, что натворил. От пропажи сумасшедших денег, он безобразных дорог, мостов, зданий. И тут опять очередной пиар. Если нет головы, то Бог вам в помощь, дорогие рижане».

«Аргументам Недели» удалось раскопать предвыборную речь Константина Чекушина.

«Я пошел на выборы, поскольку стал понимать, что в течении последнего года я занимаюсь политикой. Мне нужно было выбрать ту партию, чьи идеи мне близки. Если ты голосуешь за какую-то партию, то ты готов почувствовать себя частью этой силы. Поскольку я голосовал за «Согласие», поэтому вполне логично, что я иду на выборы с этой политической силой. Мне кажется, что «Согласие» является единственной политической силой, которая не на словах, а на деле заботится обо всех общинах, живущих в Латвии», - из предвыборной речи г-на Чекушина (латвийские СМИ).

Какие тут ключевые слова? Забота о русскоязычных? Помощь? Нет! Тут главные слова – Я, политическая сила, «Согласие». А вы… остальные… просто подождите.

Какое отношение такие «защитники» имеют к русским школам и к русскоязычным, простите, не понимаю!