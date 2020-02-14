Рига: лидер партии «Согласие» Нил Ушаков уже не лидер?

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14 февраля 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский политик Нил Ушаков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

В Рижской думе грядут перевыборы. Предположительно 25 апреля. Все партии, представленные в думе уже «взяли разбег». Вот только с «русскоязычной» партией «Согласие» пока не все ясно! Кто от нее пойдет на перевыборы?

Представитель партии «Согласия» Андрей Клементьев (депутат Сейма) заявил латвийским СМИ, что данная фракция будет стартовать на выборах «с новой командой и под руководством нового лидера». Но кто лидер – не известно!

«У нас будет новый лидер – человек, который не известен, но сыпет идеями и желанием «перезагрузки» нашего списка», - заявил депутат Сейма.

Правда, г-н Клементьев отказался назвать имя «лидера». Отметил, что партия не будет выдвигать артистов или спортсменов.

А как же «неизменный лидер» партии г-н Ушаков? Он же, простите, несколько месяцев назад убеждал латвийцев, что вернется в Ригу! Вернется и будет бороться! Видимо, за кресло мэра.

Депутат Сейма Андрей Клементьев «разочаровал» рижан! Он заявил, что Нил Ушаков работает в ЕП и не собирается возвращаться в Ригу. Позвольте, а как же избиратели? Кто тот новый лидер, которого партия «Согласие» не желает называть? И почему?

«Аргументы Недели» попросили высказать свое мнение экс-помощника экс-президента г-жи Фрейберги, политолога Яниса Григалиса: «Партия «Согласие» не называет лидера потому, что пока его нет. Я так думаю. Ну, кто в данной партии есть? Нил Ушаков? Прочтите мои комментарии вам же! Более полугода назад я говорил, что никуда Ушаков не вернется! Не выгодно! Он же понимает, что ничего уже не получит. Я уверен, что даже со своими интригами евродепутат Ушаков не сможет привлечь избирателя в том объеме, который «преподнесет» ему кресло градоначальника. Он, простите, оскандалился уже. Кто поверит «беглому» экс-мэру? Один раз предал избирателей… Хватит. Кто еще? Г-н Урбанович? Конечно, он человек авторитетный, но ему не столь интересна дума. Он не оставит депутатство в Сейме. По неофициальным данным, в список «лидера» хотят включить (первым номером) экс-вице мэра Анну Владову. Человека Ушакова. Помилуйте, что она может знать о хозяйственных вопросах Риги? Кто она? Говорить даже не хочу. Вся эта «мышиная возня» партии «Согласие» вызывает улыбку. Нет у них лидера. Нет! А раскрутить нового лидера за два месяца до выборов – нереально! И все это прекрасно понимают. Они могут «фонтанировать» идеями и делать загадочное лицо, но, увы, реальность такова. Мое мнение».