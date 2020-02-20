Зверинец: члена латвийской партии «Согласие» со скандалом выгнали из зоопарка

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20 февраля 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Член партии «Согласие» Андрис Морозов, фото соцсети

Право слово, не везет в последнее время партии Нила Ушакова. Скандал за скандалом. Партия «Согласие» погрязла в разборках, интригах, ругани. И вот новый факт: бывшего руководителя Рижского рынка, члена правления местного зоопарка Андриса Морозова «попросили на выход»! Из Рижского зоосада. Со скандалом. Честное слово, настоящий зверинец.

Что известно на данный момент?

Член партии «Согласие» Андрис Морозов в декабре 2019 года был пристроен в правление Рижского зоопарка. Увы, насладиться общением со зверюшками ему не удалось! Его сняли с должности!

«Не дождавшись окончания срока договора, исполнительный директор самоуправления нашел причины, чтобы прервать его. Причиной названо нарушение прав пользования со стороны зоосада, что и стало основанием для отставки правления»,- сетует г-н Морозов.

Что значит «нарушение прав пользования»?

Простите, «тиграм мяса не додали»? Морковку у зайцев «умыкнули»?

Что вообще происходит с «членами» партии Нила Ушакова?

Специально для «Аргументов Недели» комментарии политолога Яниса Григалиса: «Партия Нила Ушакова, видимо, на последнем издыхании. Внутри самой партии скандалы, разборки, недопонимания. Разумеется, все это сказывается и на внешних факторах. Вот вам пример с Морозовым. Личность он, конечно, заметная. Он является заместителем нынешнего председателя партии «Согласия» Яниса Урбановича. Да, сегодня не Ушаков председатель. Это совершенно закономерно! Ушаков «сбежал» в Брюссель от долгов и уголовных дел. Насколько я знаю, г-н Морозов делал все, чтобы быть первым после Ушакова. Не получилось. Стал только замом. Репутация у него, мягко скажем, подмочена. Помните скандал с контрабандой 15 тонн водки? Так он замешан был в скандале. Нет особого секрета. Уголовное дело до сих пор продолжается. Сейчас новый скандал. Уже с зоопарком. Вообще, все не очень хорошо в данной партии. Много людей проходят по многим уголовным делам. Люди из партии и те, которые «сочувствовали» партии. И дело тут совершенно не пахнет политикой! Нет! Исключительно хозяйственные дела и хищение средств. Слишком много было таких хищений. Я не удивлюсь, если экс-глава окажется на скамье подсудимых. Мое мнение. Еще ничего не закончилось».