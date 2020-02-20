В Киеве пытаются отмыться от «уханского позора» с эвакуацией

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20 февраля 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото из фейсбук Владимира Зеленского

Киевская политическая элита начала робко оправдываться за выходки, которыми опозорилась Украина в связи с эвакуацией своих граждан.

Самой скандальной выходкой стала запись украинского волонтера Николая Лобок. Он написал на facebook-страничке своей дочери Марины: «Не в тот самолет попала ракета».

В этой записи читался намек на самолет из Уханя, на котором эвакуировали граждан Украины. После скандала волонтеру пришлось оправдываться. Он придумал, что под самолетом подразумевал российский самолет. Выглядело это крайне нелепо.

Более позорным выглядел протест в городе Новые Санжары. Там начались столкновения полиции с местными жителями, которые вышли на митинг против размещения эвакуированных из Китая сограждан в их городе.

Вишенкой на торте украинского позора стало увольнение сотрудников больницы. Как сообщают украинские СМИ, из медцентра ушли половина сотрудников, после того, как стало известно о том, что эвакуированных из Уханя разместят в их больнице.

А первой серией киевского позора стал недопуск девушки на борт самолета. У нее обнаружилась температура. Теперь политическая элита пытается оправдаться. В Киеве выдвинули первую оправдательную версию: девушку не пустили в самолет потому, что она была с собакой.

«Ходят слухи, что собака - носитель вируса, правда, это непроверенная информация», — заявил депутат Верховной Рады Николай Тищенко: «Мы впервые это делаем, оттачиваем, чтобы страна была готова. Вы хотите сказать, что надо было рискнуть жизнями людей и взять собачку на борт? Мы не можем рисковать жизнями людей».

Протестующих уже начали стыдить. А в украинской информационной среде разгоняется волна осуждения поведения граждан Украины.