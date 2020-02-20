Зеленский «позавидовал» охране госпитализированных из Уханя на Украину

Эвакуированных из Уханя украинцев будут охранять сильнее, чем президента. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Он рассказал подробности госпитализации граждан Украины.
Украинцев эвакуируют в медцентр украинской полиции в Новых Санжарах. Этот город находится в Полтавской области.
Поначалу официальный Киев место эвакуации тщательно секретил. Но после начавшихся стычек местных жителей с полицией, государственная тайна превратилась в секрет Полишинеля. Те вышли протестовать против размещения в своем городе сограждан, прибывших из Китая.
Теперь украинские власти заняли иную позицию. Госпиталь и саму госпитализацию широко рекламируют.
«Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из КНР», — сообщил бывший депутат Верховной Рады Антон Геращенко: «Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры».
В свою очередь президент Украины был менее щепетилен в нюансах PR процедуры госпитализации и попросту рассыпался хвалебными подробностями.
«Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах», — сообщил Владимир Зеленский: «Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, самый охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что уже знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у Президента».