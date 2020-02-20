Зеленский «позавидовал» охране госпитализированных из Уханя на Украину

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20 февраля 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Владимир Зеленский

прибытие самолета из Уханя на фото из facebook Владимира Зеленского

Эвакуированных из Уханя украинцев будут охранять сильнее, чем президента. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Он рассказал подробности госпитализации граждан Украины.

Украинцев эвакуируют в медцентр украинской полиции в Новых Санжарах. Этот город находится в Полтавской области.

Поначалу официальный Киев место эвакуации тщательно секретил. Но после начавшихся стычек местных жителей с полицией, государственная тайна превратилась в секрет Полишинеля. Те вышли протестовать против размещения в своем городе сограждан, прибывших из Китая.

Теперь украинские власти заняли иную позицию. Госпиталь и саму госпитализацию широко рекламируют.

«Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из КНР», — сообщил бывший депутат Верховной Рады Антон Геращенко: «Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры».

В свою очередь президент Украины был менее щепетилен в нюансах PR процедуры госпитализации и попросту рассыпался хвалебными подробностями.

«Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах», — сообщил Владимир Зеленский: «Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, самый охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что уже знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у Президента».