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Западные учёные назвали слухами сообщения об искусственном происхождении коронавируса COVID-2019

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РГ

Западные учёные назвали слухами сообщения об искусственном происхождении коронавируса COVID-2019
Yulia Kapishnikova, globallookpress.com

Западные учёные назвали слухами сообщения в разных СМИ об искусственном происхождении коронавируса COVID-2019. Группа исследователей из США, Германии и Нидерландов изучила геномы коронавируса, вспышка которого началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года, заключила, что вирус образовался в живой природе.

Европейские и американские ученые считают переносчиками коронавируса летучих мышей и пресмыкающихся, змей.
Статья с результатами исследования, посвященного установлению источника возникновения коронавируса, опубликована в специализированном медицинском издании The Lancet.

В России летучие мыши здоровью людей не угрожают. Академик РАН, специалист по экологии животных Владимир Большаков, пояснил, что в России летучие мыши относятся к другим видам, чем рукокрылые из Китая.

По словам ученого, виды рукокрылых млекопитающих, проживающих, к примеру, на Урале, питаются только насекомыми. Они очень маленькие по размеру, зимой либо впадают в спячку, спрятавшись в пещерах, или мигрируют на юг.

Директор российского Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний, Александр Лукашев не исключил, что в России может начаться эпидемия коронавируса.

В посольстве РФ в Японии уточнили данные о россиянах, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. На судне произошла вспышка коронавируса. 

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