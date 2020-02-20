Еще у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess выявили коронавирус

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20 февраля 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Фото из соцсетей

В посольстве РФ в Японии уточнили данные о россиянах, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. На судне произошла вспышка коронавируса. Заболевание диагностировано у еще двух россиян, находившихся в круизе на лайнере Diamond Princess.

По данным российской дипмиссии в Японии, сегодня, 20 февраля, лайнер покинули четверо россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину.

В результате проведенной японскими медиками проверки коронавирус диагностирован еще у двоих граждан России. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая врачебная помощь. Сотрудники посольства написали в соцсети Facebook, что россияне чувствуют себя нормально, течение болезни проходит без ярко выраженных симптомов.

Дипломаты находятся в постоянном контакте с соотечественниками, которые в настоящее время находятся в госпиталях в Японии. Все россияне чувствуют себя нормально.

Сегодня стало известно о кончине от коронавируса двух граждан Японии - пассажиров "Diamond Princess", которые были госпитализированы около недели назад.

Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй сообщает данные на 20 февраля: количество умерших от коронавируса выросло до 2029 человек. Более 10,3 тысячи жителей выздоровели.

Общее число заражения коронавирусом в провинции Хубэй достигло 62 тысяч. Из них число зараженных в административном центре Хубэя, превысило 45 тысяч.