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Путин оценил инициативу отмены банковских комиссий при оплате ЖКХ

, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

Путин оценил инициативу отмены банковских комиссий при оплате ЖКХ
Президент России Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил идею о запрете комиссии при плате за услуги ЖКХ. Об этом он заявил накануне в ходе встречи с руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым.

Российский лидер поступившее ранее предложение об отмене банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг поддержал. Глава государства также назвал различные банковские комиссии при оплате ЖКХ "квазинагрузкой".

По словам лидера фракции, вопрос отмены таких комиссий уже проработан и поддержан ЦБ. Неверов попросил у главы РФ поддержки, заметив, что партия готова подготовить предложения: "Сформулируйте, конечно", - ответил Путин.

Ранее АН также писали, что Депутат ГД Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые полностью перейдут на электронные счета. Инициатива изложена в письме главе Минстроя Владимиру Якушеву.

Кроме того, сообщалось, что Госдума РФ рассмотрит поправки, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление дало положительное заключение на законопроект, подготовленный депутатом Алексеем Куринным.

АС

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