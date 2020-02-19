Путин оценил инициативу отмены банковских комиссий при оплате ЖКХ

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19 февраля 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил идею о запрете комиссии при плате за услуги ЖКХ. Об этом он заявил накануне в ходе встречи с руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым.

Российский лидер поступившее ранее предложение об отмене банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг поддержал. Глава государства также назвал различные банковские комиссии при оплате ЖКХ "квазинагрузкой".

По словам лидера фракции, вопрос отмены таких комиссий уже проработан и поддержан ЦБ. Неверов попросил у главы РФ поддержки, заметив, что партия готова подготовить предложения: "Сформулируйте, конечно", - ответил Путин.

Ранее АН также писали, что Депутат ГД Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые полностью перейдут на электронные счета. Инициатива изложена в письме главе Минстроя Владимиру Якушеву.

Кроме того, сообщалось, что Госдума РФ рассмотрит поправки, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление дало положительное заключение на законопроект, подготовленный депутатом Алексеем Куринным.