В Госдуме предложили ввести скидку для россиян на оплату услуг ЖКХ

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13 февраля 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех, кто откажется от бумажных квитанций в пользу электронных. Об этом сегодня сообщает RT со ссылкой на письмо автора инициативы.

Депутат ГД Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые полностью перейдут на электронные счета. Инициативу он изложил в письме главе Минстроя Владимиру Якушеву.

"Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ", - отметил Чернышов, пояснив, что в этом случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты.

Напомним, недавно журналисты рассказали, что будет, если коллекторским агентствам в России позволят в полной мере работать с долгами по ЖКХ. Ранее стало известно, что взыскание сумм с граждан могут отдать коллекторам.