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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Журналисты рассказали, что будет, если долги за коммуналку отдать коллекторам

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Журналисты рассказали, что будет, если долги за коммуналку отдать коллекторам
рубли, pixabay.com
Журналисты рассказали, что будет, если коллекторским агентствам в России позволят в полной мере работать с долгами по ЖКХ. Ранее стало известно, что взыскание сумм с граждан могут отдать коллекторам.
 
Подобные меры могут принять из-за того, что судебные приставы, товарищества собственников жилья, а также обслуживающие организации в настоящий момент не могут справиться с работой по взысканию долгов.
 
Как сообщает Радио Sputnik, идея о передаче этой работы коллекторам еще прорабатывается, но закон "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц" уже в будущем году должен начать функционировать. Интересно, что ранее в РФ было решено запретить продавать задолженности по коммуналке коллекторским агентствам – они, однако, запреты зачастую обходят, используя различные юридические лазейки.
 
Журналисты напоминают, что угрозы, шантаж, давление – это лишь малая часть неприятных моментов, с которыми сталкиваются граждане, имеющие долги по ЖКХ. Не исключено, что изменения, о которых сейчас идет речь, лишь усилят эти меры, применяемые коллекторами к должникам.
 
В СМИ считают, что проблема взыскания долгов по коммуналке сейчас носит комплексный характер и является запущенной. Предполагается, что в каждом индивидуальном случае необходимо понимать, по какой причине гражданин не платит вовремя – из-за своей безалаберности или в связи с финансовыми сложностями.
 
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Журналисты рассказали, что будет, если долги за коммуналку отдать коллекторам

Журналисты рассказали, что будет, если долги за коммуналку отдать коллекторам

Журналисты рассказали, что будет, если коллекторским агентствам в России позволят в полной мере работать с долгами по ЖКХ. Ранее стало известно, что взыскание сумм с граждан могут отдать коллекторам.

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