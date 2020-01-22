"Коммерсантъ" узнал об идее отдать коллекторам взыскание долгов граждан по ЖКХ

В среду, 22 января, стало известно, что издание "Коммерсантъ" узнало об идее допустить коллекторские агентства до полноценной работы с долгами граждан Российской Федерации по платежам ЖКХ.

Сотрудники газеты ссылаются на новую версию законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, разработка которого проходила в рамках заседания рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в коллекторской деятельности.

Отмечается, что взысканием просроченной задолженности граждан по оплате за жилье и коммунальные услуги тепеь смогут заниматься профессиональные коллекторы. Для такого типа долгов не будет работать обязательный досудебный порядок возврата просроченных платежей.

Собеседник "Ъ", однако, подчеркивает, что данная версия документа не является окончательной.

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