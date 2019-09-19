Долги придётся возвращать, но помягче и не тем

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19 сентября 2019, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство разработало новую систему взыскания долгов с граждан. В частности создана досудебная система возврата задолженности. Помимо этого в реестр федеральных судебных приставов включены не только коллекторы, но и кредитные организации.



Юристы отмечают, что, несмотря на улучшение закона в пользу граждан, ожидается увеличение проблем у должников. Взыскатель будет использовать суд только в том случае, если должник за месяц не сможет погасить обязательства после получения предложения решения вопроса «мирным способом».



В настоящее время кредитная организация может обращаться в суд сразу после образования долга.



В реестр судебных приставов добавляются ломбарды, кооперативы, операторы связи, жилищно-коммунальные компании. Они могут направлять должнику уведомления, звонить ему. Ранее они были вправе только письменно обращаться к должнику. Все аудиозаписи разговоров будут храниться на носителе в течение нескольких лет.



Специалисты уверены, что новый закон позволит эффективнее воздействовать на должников. У судебных приставов уменьшится объём работы, так как он перейдёт к другим организациям.



В Центральном банке считают, что делать выводы относительно нововведения очень рано. Пока законопроект обсуждается, требуется дополнительная проработка всех нюансов.



