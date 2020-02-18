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В России предложили запретить возможность отключать услуги ЖКХ за долги

, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

В России предложили запретить возможность отключать услуги ЖКХ за долги
фото: pixabay.com

Госдума РФ рассмотрит поправки, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление дало положительное заключение на законопроект, подготовленный депутатом Алексеем Куринным.

На повестку поднимут вопрос о запрете на отключение коммунальных услуг неплательщикам. Зачастую данная мера становится губительной не для того, кто не оплатил свои счета, а для тех, кто проживает по соседству.

Причиной появления данного законопроекта стали жалобы граждан, чьи квартиры затопило из-за соседей-должников. От отключения водоснабжения страдают все жильцы домов, даже те, которые исправно оплачивают квитанции.

Законопроект поддержали во фракциях ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". В "Единой России" признали существование проблемы с отключением услуг неплательщикам ЖКХ, но в то же время отметили, что документ требует проработки.

Ранее сообщалось, что взносы на капремонт в РФ в 2019 году выросли. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов.

АС

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