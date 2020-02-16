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В России увеличились взносы на капремонт

, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

В России увеличились взносы на капремонт
фото: pixabay.com

Взносы на капремонт в России в 2019 году выросли, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов. 

Программа капремонта требует перезагрузки

Программа капремонта требует перезагрузки

Средний минимальный взнос на капремонт за 9 месяцев 2019 года, по данным Фонда, увеличился до 8,49 рубля за метр, то есть, на 10,4%. Регионы повышают размер взносов в разное время: например, в Ульяновской области он поднимался 1 февраля и 1 июля 2019 года, в Кемеровской области - 1 сентября.

Кроме того, согласно сведениям АРОКР, в текущем 2020 году взносы уже повысили 54 региона: в этих субъектах РФ тариф повысился также 1 января 2020 года. Еще в 31 российском регионе тарифы на капремонт на текущий момент, как сообщает газета, остались на прежнем уровне.

Исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова пояснила, что рост обусловлен инфляцией, подорожанием стройматериалов и повышением НДС до 20% в прошлом году. Тем не менее, за последние несколько лет количество отремонтированных домов в стране, по ее словам, выросло почти на 30%.

АС

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