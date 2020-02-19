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Украинцы отказываются возвращаться из Уханя, потому что на Украине опаснее

, 18:20 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Украинцы отказываются возвращаться из Уханя, потому что на Украине опаснее
украинская студентка, которая отказывается возвращаться из Уханя на фото из соцсетей

Уехавшие в Ухань граждане Украины не хотят возвращаться домой. Они говорят, что это слишком опасно.

Резонанс получился после заявления студентки из Харькова Моники Рустамовой. Она находится в Ухани. Туда девушка поехала, чтобы изучать китайский язык. Некоторое время назад этот город стал известен по всему миру, как эпицентр коронавируса.

«Считаю, что мне безопаснее оставаться в изоляции тут, чем подвергаться опасности во время пути домой», — заявила украинская студентка.

Девушка пояснила, что ее пугает предложение эвакуации на Украину. Ее напугало то, что место госпитализации держат в секрете, и возмутило отношение украинского посольства, которое Моника Рустамова охарактеризовала наплевательским. Она говорит, что украинские власти ничем не помогают гражданам Украины, оказавшимся в Китае.

«Ради нашей же безопасности мой университет принял решение закрыть нас и не выпускать из здания до окончания карантина», — рассказала студентка: «Три раза в день университет нам выдает китайскую еду».

Ранее АН сообщали, что супружеская пара из Севастополя оказалась под жестким карантином в собственной квартире после того, как прилетела из Китая, где разбушевался коронавирус. А накануне Россия приостанавила въезд граждан Китая.

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