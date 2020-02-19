Супруги из Севастополя оказалась под домашним карантином после того, как прилетели из Китая

//Общество 13+

19 февраля 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Супружеская пара из Севастополя оказалась под жестким карантином в собственной квартире после того, как прилетела из Китая, где разбушевался коронавирус.

Как рассказал «Аргументам недели – Крым» севастополец Станислав, в течение прошедшего месяца он с женой путешествовал по странам Юго-Восточной Азии. По окончанию отпуска им предстоял авиарейс из Китая в Москву. Прилетев в один из московских аэропортов, пара, как и остальные пассажиры этого рейса, прошли обязательную проверку и сдали анализы.

Сегодня, 19 февраля, Станислав и его супруга Юлия приехали в Севастополь, и к ним домой наведался представитель Роспотребнадзора, который сообщил, что теперь путешественники несут административную и уголовную ответственность за распространение коронавируса.

«Пришла девушка, вручила нам бумагу. В ней написано о постановлении правительства Российской Федерации о том, что коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих особую опасность для окружающих, что мы несем административную и уголовную ответственность», - рассказал собеседник «АН – Крым».

Кроме того, их оповестили, что в течение двух недель к ним ежедневно будут приходить врачи, чтобы быть в курсе состояния их здоровья. На этот период им запрещено выходить из дома.

«В общем, наш приезд из Китая будет доставлять нам хлопот еще две недели. Домашний карантин. Выписывают больничный. Мы не выходим из дома, еды у нас полно, перед нашим приездом родители забили холодильник продуктами, нам хватит. А вообще, если бы у нас что-то было, нас бы еще в Москве отправили на карантин», - уверен Станислав.