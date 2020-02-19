//Общество 13+

19 февраля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото автора с Донбасса

Украинские минометчики не позволили оказать помощь истекающему кровью бойцу ВСУ. Он погиб во время нападения украинской армии на позиции армейцев ЛНР.

Теперь вскрылись новые обстоятельства обстрела, который произошел на Донбассе накануне. Украинская армия обстреляла территорию Луганской народной республики. В ходе боестолкновения погибли украинские военнослужащие.

Как оказалось, причиной гибели стало командование ВСУ. Одного из украинских бойцов можно было спасти.

«украинское командование целенаправленно усилило минометный и стрелковый огонь по району нахождения раненого, тем самым, не давая нашим медикам оказать необходимую помощь, эвакуировать раненого и спасти его жизнь», — выступил с заявлением представитель народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Это обострение ситуации на Донбассе было настолько громким. Кремль даже инициировал проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Украинская сторона тут же заявила о том, что провокацию совершили армейцы ЛНР. На самом деле, это была попытка официального Киева отменить «12 пунктов Мюнхена». Так теперь называют план урегулирования конфликта на Донбассе. Он был принят на конференции по безопасности.

После этого Киев предпринял целую специальную информационную операцию. На Донбасс прибыли съемочные группы зарубежных телеканалов. Об этом рассказывалось ранее.