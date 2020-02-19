Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

//Общество 13+

19 февраля 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Стратегический бомбардировщик Ту-160, Aleksey Ivanov/TV Zvezda / globallookpress.com

Американские военные эксперты ошибаются, когда пишут о способности Соединенных Штатов разгромить Российскую Федерацию. Соответствующий вывод сделан в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Издание Sina пишет, что в распоряжении Москвы имеется «смертоносное оружие», которые позволяет ей не бояться провокаций и угроз со стороны Вашингтона. В частности, у России есть ракеты «Авангард», «Сармат» и «Тополь-М», говорится в процитированной публикации.

Кроме того, отмечается, что РФ обладает бомбардировщиками Ту-160 и Ту-22М, которые способны нести ядерные заряды.

Ранее эксперт Сергей Михеев объяснил невозможность победы Запада над Москвой. Также сообщалось, что на страницах СМИ назвали район, где может вспыхнуть ядерный конфликт между США и Россией.