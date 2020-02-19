Глава СБУ признался, что убийцы Шеремета могли быть агентами его ведомства

Убийцы журналиста Павла Шеремета могли иметь отношение к СБУ. С таким заявлением выступил глава этого ведомства Иван Баканов.
Убийство журналиста Павла Шеремета стало знаковым испытанием для официального Киева. Расследование этого преступления является резонансным.
О причастности сотрудников СБУ к убийству Шеремета на Украине говорят давно. Некоторое время назад известный в Киеве юрист Андрей Портнов опубликовал аудиозапись разговора, который подтверждает причастность фигурантов дела к украинским спецслужбам.
«Аудиозапись разговора сотрудника СБУ с одним из фигурантов дела не означает, что он причастен к делу Шеремета», — такими словами прокомментировал Иван Баканов рассекреченную Портновым аудиозапись.
Глава СБУ также признался, что фигуранты уголовного дела могли быть агентами СБУ.