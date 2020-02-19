Глава СБУ признался, что убийцы Шеремета могли быть агентами его ведомства

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19 февраля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Иван Баканов на фото Globallookpress/ Ovsyannikova Yulia

Убийцы журналиста Павла Шеремета могли иметь отношение к СБУ. С таким заявлением выступил глава этого ведомства Иван Баканов.

Убийство журналиста Павла Шеремета стало знаковым испытанием для официального Киева. Расследование этого преступления является резонансным.

О причастности сотрудников СБУ к убийству Шеремета на Украине говорят давно. Некоторое время назад известный в Киеве юрист Андрей Портнов опубликовал аудиозапись разговора, который подтверждает причастность фигурантов дела к украинским спецслужбам.

«Аудиозапись разговора сотрудника СБУ с одним из фигурантов дела не означает, что он причастен к делу Шеремета», — такими словами прокомментировал Иван Баканов рассекреченную Портновым аудиозапись.

Глава СБУ также признался, что фигуранты уголовного дела могли быть агентами СБУ.