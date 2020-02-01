Появились доказательства связи подозреваемой в убийстве Шеремета с СБУ

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1 февраля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

globallookpress.com/ Yevhen Kotenko

В сети появилась аудиозапись разговора подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета с СБУ. «Перехват» опубликовал известный украинский юрист Андрей Портнов.

Портнов опубликовал часть разговора Юлии Кузьменко с супругой сотрудника СБУ Василия Мазарчука. Кузьмено фигурирует в уголовном деле, возбужденном по факту убийства Павла Шеремета. Она явяляется главной подозреваемой. А Мазарчук работает в первом отделе пятого управления СБУ.

Сам разговор носит бытовой характер. Собеседницы сетуют на реформу СБУ. Комментируя беседу, Портнов заявил, что это является доказательством связи СБУ с убийством журналиста.

По словам украинского юриста, именно пятое упраление курирует националистов, платит им деньги, и фактически является основным работодателем.