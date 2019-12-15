СБУ публично обвинили в убийстве Шеремета

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15 декабря 2019, 00:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

митинг с требованием в адрес киевских властей расследовать убийство Павла Шеремета на фото globallookpress.com/ Sergii K

Сотрудники украинской контрразведки могли быть причастными к убийству известного журналиста Павла Шеремета. Трое подозреваемых, предположительно, были агентами СБУ.

Публичные обвинения появились в телеграмм-канале известного на Украине юриста Андрея Портнова. Он потребовал изъять агентурные дела фигурантов и обыскать департамент защиты национальной государственности СБУ.

«Следствие располагает доказательствами о сотрудничестве и официальной агентурной работе в департаменте Т СБУ трёх задержанных подозреваемых в убийстве журналиста», — заявил Портнов: «до сих пор абсолютное большинство причастных к этому функционеров СБУ продолжают работать в СБУ и сейчас».

Украинский юрист сообщил, что после преступления контрразведка изъяла все запись с камер видеонаблюдения. Позже носители были возвращены их владельцам. Однако видео было отформатировано, а в отдельных случаях заменено на новое».

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. В этот день на него было совершено покушение. В прошлом был ведущим, а также руководителем отделом специальных информационных проектов на «Первом канале». После Крымской весны перешел в украинские СМИ. Погиб по дороге на работу в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль.