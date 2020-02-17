Пьяного полицейского, сбившего насмерть человека, наказали увольнением

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17 февраля 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: facebook

фото приказа об увольнении полицейского

На Украине уволили полицейского, который в пьяном состоянии спровоцировал аварию со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба украинской полиции.

Сейчас «дело пьяного полицейского» находится на стадии следствия. Его проводит госбюро расследования.

Авария со смертельным исходом произошла накануне. Под Киевом сотрудник МВД сбил двух человек на пешеходном переходе. Экспертиза установила, что полицейский был пьян.

Руководство украинского МВД отреагировало уже на следующий день. Нарушитель был уволен.

«За нарушение служебной дисциплины, совершение ДТП с тяжкими последствиями, управления автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и неоказание первой медицинской помощи потерпевшему, сегодня, 17 февраля, приказом начальника полиции Киевской области Андрея Небитова, сотрудник полка полиции особого назначения уволен», — сообщила пресс-служба полицейского ведомства.

В настоящий момент полицейский помещен в следственный изолятор.

Аварии на Украине происходят достаточно часто. В ДТП попадал даже автобус, который вез удерживаемых лиц для обмена на Донбассе. Но это не особенность одной только Украины. В России происшествия на дороге не редкость. Не так давно в Приморье погибли два человека в результате «пьяной аварии».