Два человека погибли в результате

В результате "пьяного" дорожно-транспортного происшествия в Приморье погибли два человека. Согласно информации управления МВД по региону, двое несовершеннолетних получили травмы и попали в больницу.

Авария случилась накануне в селе Поповка Хорольского района Приморья. Полицейские, прибывшие на место, установили, что 36-летний местный житель, который находился за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в тракторную тележку.