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Два человека погибли в результате "пьяного" ДТП в Приморье

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Два человека погибли в результате
разбитая машина, pixabay.com
В результате "пьяного" дорожно-транспортного происшествия в Приморье погибли два человека. Согласно информации управления МВД по региону, двое несовершеннолетних получили травмы и попали в больницу.
 
Авария случилась накануне в селе Поповка Хорольского района Приморья. Полицейские, прибывшие на место, установили, что 36-летний местный житель, который находился за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в тракторную тележку.
 
В результате случившегося погибли пассажирки автомобиля 38 и 19 лет. Травмы получили девочки в возрасте 14-15 лет, которые также находились в иномарке. Сам водитель не пострадал.
ЕТ

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