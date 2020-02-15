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На северо-востоке Москвы машину буквально разорвало на части после столкновения со столбом

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

На северо-востоке Москвы машину буквально разорвало на части после столкновения со столбом
Фото: pixabay.com

В субботу утром, 15 февраля, на северо-востоке Москвы на Долгопрудненском шоссе в районе дома №3 легковой автомобиль жестко врезался в мачту городского освещения и получил серьёзные повреждения.

«Сегодня в 09:10 … водитель, управляя легковым автомобилем BMW, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения. В результате ДТП пострадал водитель», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Отмечается, что у машины отлетела крыша и полностью помялся салон. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняется причина ДТП.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в аварии с автобусом и такси пострадали 26 человек.

 

БА

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