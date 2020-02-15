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На западе Казахстана 26 человек госпитализированы после ДТП с такси

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На западе Казахстана 26 человек госпитализированы после ДТП с такси
Фото: pixabay.com

В субботу утром, 15 февраля, в Актобе (административной центр Актюбинской области Казахстана, на западе страны) произошло столкновение между такси и автобусом ПАЗ. В аварии получили травмы различной степени тяжести более 20 человек.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении двух улиц. Отмечается, что автобус в результате инцидента опрокинулся.

«В результате ДТП 26 пассажиров автобуса (19 женщин и 7 мужчин) доставлены в больницу скорой медицинской помощи Актобе», - уточнили в полиции.

По факту происшествия организована проверка, началось расследование уголовного дела.

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БА

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