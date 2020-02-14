Омич спас пьяному мужчине жизнь, переехав его на своем авто

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14 февраля 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Om1.ru

Фото: pixabay.com

Стало известно о дорожно-транспортном происшествии, которое произошел в Омске у многоэтажного жилого дома на улице Волховстроя. Отмечается, что вечером 12 февраля пожилой мужчина наехал на лежащего на проезжей части мужчину.

В ГИБДД уточнили, что 43-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии и уснул на улице в снегу. Позже выезжающий с парковки 73-летний пенсионер на автомобиле Hyundai Tucson не заметил его и проехался по нему.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Медики диагностировали ему закрытую травму груди, переломы ребер, а также переохлаждение организма, обморожение стоп и кистей рук 3-4 степени. По мнению врачей, если бы не водитель, то мужчина мог погибнуть.

Полиция организовала проверку, выясняются все обстоятельств произошедшего инцидента.

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