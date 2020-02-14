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В Астрахани неизвестный украл светофор

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: astrakhan.su

В Астрахани неизвестный украл светофор
pixabay.com

В Астрахани с одного из перекрестков украли светофор. Как рассказал специалист группы информации и общественных связей Управления МВД РФ по Астраханской области Нурислям Узбеков, это произошло на перекрестке улиц Безжонова и Литейная.

Сообщение об инциденте поступило еще 13 февраля. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Сотрудники полиции устанавливают личность человека, которому понадобилось совершить данную кражу.

Ранее сообщалось: Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать иск в отношении Аллы Ильиной, которая ранее сбежала из карантина в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина.

ЕЧ

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