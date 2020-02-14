В Астрахани неизвестный украл светофор

В Астрахани с одного из перекрестков украли светофор. Как рассказал специалист группы информации и общественных связей Управления МВД РФ по Астраханской области Нурислям Узбеков, это произошло на перекрестке улиц Безжонова и Литейная.
Сообщение об инциденте поступило еще 13 февраля. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.
Сотрудники полиции устанавливают личность человека, которому понадобилось совершить данную кражу.
Ранее сообщалось: Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать иск в отношении Аллы Ильиной, которая ранее сбежала из карантина в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина.