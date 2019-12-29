На месте обмена в Донбассе в аварию попал автобус с удерживаемыми лицами

В "серой зоне" Донбасса, где в воскресенье проходит обмен удерживаемыми лицами между Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом, автобус попал в дорожно-транспортное происшествие.

Участниками аварии оказались пассажирский автобус, в котором были участники обмена, а также микроавтобус. Уточняется, что машины повреждений не получили, а люди не пострадали. Пока не сообщается, какой стороне принадлежат вышеуказанные транспортные средства.

Напомним, обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной начался ранее сегодня на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Горловка".