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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На месте обмена в Донбассе в аварию попал автобус с удерживаемыми лицами

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

На месте обмена в Донбассе в аварию попал автобус с удерживаемыми лицами
Донбасс, Alexander Rekun/Global Look Press

В "серой зоне" Донбасса, где в воскресенье проходит обмен удерживаемыми лицами между Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом, автобус попал в дорожно-транспортное происшествие.

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Обмен пленными начался в Донбассе

Участниками аварии оказались пассажирский автобус, в котором были участники обмена, а также микроавтобус. Уточняется, что машины повреждений не получили, а люди не пострадали. Пока не сообщается, какой стороне принадлежат вышеуказанные транспортные средства.

Напомним, обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной начался ранее сегодня на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Горловка".

 
ЕТ

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